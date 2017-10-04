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Регион 04.10.2017 14:30

Президент Турции прибыл в Иран, где планирует обсудить референдум в Курдистане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Иран, где он намерен, в том числе, обсудить прошедший 25 сентября референдум о самоопределении курдов, сообщает в среду курдский телеканал "Рудау".

Р.Т.Эрдоган прибыл в Тегеран по приглашению иранского президента Хасана Рухани. Ожидается, что главы государств обсудят двусторонние вопросы, региональные и международные проблемы, а также будут председательствовать на заседании совета сотрудничества высокого уровня.

Р.Т.Эрдоган также встретится с верховным лидером Ирана аятоллой Хаменеи.

Вместе с турецким президентом в Тегеран прибыли глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак, министр торговли Бюлент Туфенкджи, глава МВД Сюлейман Сойлу, а также министр культуры и туризма Нуман Куртулмуш.

Х.Рухани посещал Турцию в апреле 2016 года.

Референдум о самоопределении Иракского Курдистана состоялся 25 сентября, 92,7% проголосовавших на референдуме высказались за независимость Курдистана от Ирака.

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Тэги: ИРАН, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]