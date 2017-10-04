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Регион 04.10.2017 16:45

Член иранской делегации на международных переговорах по атому приговорен к пяти годам тюрьмы

В Иране приговорили одного из членов делегации, участвовавшего в международных переговорах с "шестеркой" по ядерной программе страны, к пяти годам тюремного заключения, сообщает в среду иранское информагентство "Тасним".

Имя этого человека агентство не называет. В прошлом году сообщалось, что один из членов иранской делегации по атому, имеющий два гражданства, был арестован по подозрению в передаче "чувствительной" экономической информации противникам Ирана.

В июле 2015 года Иран и "шестерка" стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция (пять постоянных членов Совбеза ООН) и Германия - пришли к соглашению относительно программы развития мирного атома в Иране.

Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.После принятого при президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции, вводившиеся с 1979 года.

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Тэги: ИРАН, ДЕЛЕГАЦИЯ, СВДП, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]