Член иранской делегации на международных переговорах по атому приговорен к пяти годам тюрьмы

В Иране приговорили одного из членов делегации, участвовавшего в международных переговорах с "шестеркой" по ядерной программе страны, к пяти годам тюремного заключения, сообщает в среду иранское информагентство "Тасним".

Имя этого человека агентство не называет. В прошлом году сообщалось, что один из членов иранской делегации по атому, имеющий два гражданства, был арестован по подозрению в передаче "чувствительной" экономической информации противникам Ирана.

В июле 2015 года Иран и "шестерка" стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция (пять постоянных членов Совбеза ООН) и Германия - пришли к соглашению относительно программы развития мирного атома в Иране.

Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.После принятого при президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции, вводившиеся с 1979 года.