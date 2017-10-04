В Ираке объявлен трехдневный траур в связи со смертью экс-президента Талабани

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил трехдневный траур по всей стране в связи с кончиной бывшего президента Ирака Джаляля Талабани, сообщает в среду курдский телеканал "Рудау".
Похороны экс-президента назначены на 6 октября.
Родившийся в 1933 году курдский и иракский государственный деятель Дж.Талабани скончался 3 октября в возрасте 83 лет в Германии. В 2012 году он перенес инсульт.
Дж.Талабани занимал пост президента Ирака два срока: с 2005 по 2014 год.
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