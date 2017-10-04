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Дальнее зарубежье 04.10.2017 14:32

В Ираке объявлен трехдневный траур в связи со смертью экс-президента Талабани

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил трехдневный траур по всей стране в связи с кончиной бывшего президента Ирака Джаляля Талабани, сообщает в среду курдский телеканал "Рудау".

Похороны экс-президента назначены на 6 октября.

Родившийся в 1933 году курдский и иракский государственный деятель Дж.Талабани скончался 3 октября в возрасте 83 лет в Германии. В 2012 году он перенес инсульт.

Дж.Талабани занимал пост президента Ирака два срока: с 2005 по 2014 год.

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Тэги: ИРАК, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, КОНЧИНА, ТРАУР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]