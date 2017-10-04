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Дальнее зарубежье 04.10.2017 17:01

Ford перенаправит капиталовложения на разработку электромобилей, сократит расходы на $14 млрд

Главный исполнительный директор Ford Джим Хэкетт, занявший этот пост в конце мая текущего года, намерен сократить расходы компании на $14 млрд и перенаправить инвестиции с традиционных автомобилей и двигателей внутреннего сгорания на разработку грузовиков и электромобилей.

По словам Дж.Хэкетта, представившего накануне аналитикам стратегию Ford, компания сократит на треть, или примерно на $500 млн, инвестиции в операции по производству двигателей внутреннего сгорания. Эти средства будут направлены на разработку электромобилей, отметил он.

Ранее Ford уже сообщал о том, что направит $4,5 млрд на электрификацию модельного ряда автомобилей.

Помимо этого, компания перераспределит капитал на сумму $7 млрд, перенаправив средства, предназначавшиеся для сектора легковых автомобилей, в производство внедорожников и грузовиков. Это может привести к сокращению модельного ряда, отметил Дж.Хэкетт.

Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники, автопроизводитель может сократить рабочие места и закрыть некоторые из предприятий.

Запланированные на период до 2022 года расходы компании в автомобильном сегменте уменьшатся вдвое, заявил Дж.Хэкетт. В частности, Ford рассчитывает сократить на $10 млрд затраты на сырье и сэкономить $4 млрд на инжиниринговых расходах за счет использования одинаковых деталей во всех автомобилях.

Прежде, чем возглавить Ford, Дж.Хэкетт занимал пост главы подразделения Ford Smart Mobility, отвечающего за разработку беспилотных автомобилей.

Говоря об этих операциях, Дж.Хэкетт отметил, что "более важно быть впереди, а не быть первым".

Ford сфокусируется на разработке автономных автомобилей не только для сервисов такси, как делают многие конкуренты, но и для доставки товаров и оказания услуг, отметил он.

Автопроизводитель подтвердил, что ожидает снижения прибыли в 2017 году. Прогноз на 2018 год компания представит в январе.

Акции Ford подешевели на 1% за последний год, тогда как бумаги основного конкурента компании - General Motors - выросли в цене на 32%.

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Тэги: США, FORD, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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