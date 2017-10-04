Путин: сделка ОПЕК+ стабилизировала рынок нефти, добывающие страны продолжат взаимодействовать в будущем

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сделка ОПЕК+ стабилизировала рынок нефти.

"Хороший пример успешных совместных действий - это соглашение России и ряда других стран с ОПЕК. Мы не только добились стабилизации рынка нефти, перед нами сегодня открываются возможности для реализации перспективных проектов для технологического взаимодействия, потому что инвестиции вернулись в этот сектор мировой экономики", - заявил В.Путин на пленарном заседании Международного форума по энергоэффективности.

Президент выразил уверенность, что добывающие страны и впредь будут объединять усилия для построения устойчивого и справедливого энергетического будущего.