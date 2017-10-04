Путин: сделка ОПЕК+ стабилизировала рынок нефти, добывающие страны продолжат взаимодействовать в будущем

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сделка ОПЕК+ стабилизировала рынок нефти.
"Хороший пример успешных совместных действий - это соглашение России и ряда других стран с ОПЕК. Мы не только добились стабилизации рынка нефти, перед нами сегодня открываются возможности для реализации перспективных проектов для технологического взаимодействия, потому что инвестиции вернулись в этот сектор мировой экономики", - заявил В.Путин на пленарном заседании Международного форума по энергоэффективности.
Президент выразил уверенность, что добывающие страны и впредь будут объединять усилия для построения устойчивого и справедливого энергетического будущего.
В Брюсселе ждут успешного завершения переговоров с Азербайджаном по соглашению о стратегическом партнерстве
МИД Турции призвал своих граждан воздержаться от поездок на оккупированные территории Азербайджана
Президент Алиев рассказал делегации ЕС об этнической чистке, совершенной Арменией на оккупированных территориях Азербайджана
Силы МЧС эвакуировали ночью 25 человек в Баку в связи с интенсивными ливнями
В Киеве установят памятник Муслиму Магомаеву
Спасатели МЧС эвакуировали 7 жителей села в Лянкяранском районе, затопленного в результате ливней
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на благоустройство Гобустана
Президент Алиев запустил реконструированную систему снабжения питьевой воды города Шамахы
Алиев ознакомился с виноградными садами ООО «Az-Qranata» и открыл новую автодорогу в Шемахе
Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Дюбоше, Франк и Хендерсон
ЕС подаст в суд на Ирландию за промедление со взысканием 13 млрд евро налогов с Apple
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку состоялся концерт молодых исполнителей, посвященный Международному дню музыки
В Бакинском европейском лицее состоялся открытый урок, посвященный 160-летию русского ученого Константина Циолковского
В Баку прошли педагогические чтения, посвященные 200-летию русского писателя Алексея Толстого
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»