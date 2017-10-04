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ТЭК 04.10.2017 14:54

Путин: сделка ОПЕК+ стабилизировала рынок нефти, добывающие страны продолжат взаимодействовать в будущем

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сделка ОПЕК+ стабилизировала рынок нефти.

"Хороший пример успешных совместных действий - это соглашение России и ряда других стран с ОПЕК. Мы не только добились стабилизации рынка нефти, перед нами сегодня открываются возможности для реализации перспективных проектов для технологического взаимодействия, потому что инвестиции вернулись в этот сектор мировой экономики", - заявил В.Путин на пленарном заседании Международного форума по энергоэффективности.

Президент выразил уверенность, что добывающие страны и впредь будут объединять усилия для построения устойчивого и справедливого энергетического будущего.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, СДЕЛКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]