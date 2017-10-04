МИД Турции призвал своих граждан воздержаться от поездок на оккупированные территории Азербайджана

Анкара призвала своих граждан воздержаться от поездок на оккупированные Арменией территории Азербайджана, говорится в заявлении МИД Турции.
«Считаем своим долгом напомнить гражданам Турции, что согласно азербайджанским законам посещение (без одобрения официального Баку - ИФ) этих территорий влечет определенные санкции и невозможность оказания консульских услуг турецким подданным при их необходимости»,- говорится в заявлении.
В заявлении МИД также отмечается, что Турция на протяжении около 25 лет демонстрирует солидарность с Азербайджаном в вопросе прекращения оккупации 20% азербайджанских территорий.
«Посещение находящихся под оккупацией азербайджанских территорий без соответствующего разрешения официальных структур Азербайджана противоречит международному праву»,- отмечает внешнеполитическое ведомство Турции.
Генпрокуратура Азербайджана на минувшей неделе объявила в международных розыск четырех граждан Турции, которые без санкции Баку посетили оккупированный Арменией Нагорный Карабах. В отношении них в Азербайджане возбуждено уголовное дело. Кроме этого, Генпрокуратура обратилась к турецким властям задержать этих четырех человек.
Ф.Исазаде
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