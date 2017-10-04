Немецкая актриса обвинила Поланского в изнасиловании почти полувековой давности

Немецкая актриса Ренате Лангер обвинила режиссера Романа Поланского в совершении насилия сексуального характера, которое произошло в 1972 году, когда ей было 14 лет, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед Пресс".
По словам 61-летней Р.Лангер, это якобы произошло в феврале 1972 года в швейцарском курортном городе Гштаад, когда она посещала апартаменты режиссера. Спустя месяц он якобы изнасиловал ее второй раз уже на съемках.
По словам актрисы, она не хотела афишировать инцидент раньше, поскольку были живы ее родители, которые дали ей разрешение на посещение дома Р.Поланского. После их кончины она решила обнародовать эту информацию.
Согласно швейцарским законам, у такого преступления как совершение насилия сексуального характера в адрес несовершеннолетних нет срока давности.
В 1977 году суд Лос-Анджелеса признал режиссера виновным в сексуальной связи с 13-летней девочкой Самантой Геймер. Р.Полански тогда признал себя виновным, объяснив свое поведение влиянием алкоголя и наркотиков.
Он провел 42 дня в тюрьме после заключения сделки с судом, а в 1978 году бежал из США, опасаясь признания сделки недействительной и длительного тюремного заключения.
Власти США добиваются его экстрадиции.
Сама С.Геймер заявила в 2013 году, что простила режиссера.
Кинорежиссер Р.Поланский, имеющий польское и французское гражданства, является обладателем престижных кинематографических наград, в числе которых - "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус".
В Брюсселе ждут успешного завершения переговоров с Азербайджаном по соглашению о стратегическом партнерстве
МИД Турции призвал своих граждан воздержаться от поездок на оккупированные территории Азербайджана
Президент Алиев рассказал делегации ЕС об этнической чистке, совершенной Арменией на оккупированных территориях Азербайджана
Еврокомиссия разработала проект реформы системы НДС в ЕС
Доходы Госнефтефонда Азербайджана в январе-сентябре от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ превысили $4,5 млрд
Россия считает возможным продление сделки ОПЕК+ до конца 2018 г
Силы МЧС эвакуировали ночью 25 человек в Баку в связи с интенсивными ливнями
В Киеве установят памятник Муслиму Магомаеву
Спасатели МЧС эвакуировали 7 жителей села в Лянкяранском районе, затопленного в результате ливней
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на благоустройство Гобустана
Президент Алиев запустил реконструированную систему снабжения питьевой воды города Шамахы
Алиев ознакомился с виноградными садами ООО «Az-Qranata» и открыл новую автодорогу в Шемахе
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку состоялся концерт молодых исполнителей, посвященный Международному дню музыки
В Бакинском европейском лицее состоялся открытый урок, посвященный 160-летию русского ученого Константина Циолковского
В Баку прошли педагогические чтения, посвященные 200-летию русского писателя Алексея Толстого
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»