Немецкая актриса обвинила Поланского в изнасиловании почти полувековой давности

Немецкая актриса Ренате Лангер обвинила режиссера Романа Поланского в совершении насилия сексуального характера, которое произошло в 1972 году, когда ей было 14 лет, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед Пресс".

По словам 61-летней Р.Лангер, это якобы произошло в феврале 1972 года в швейцарском курортном городе Гштаад, когда она посещала апартаменты режиссера. Спустя месяц он якобы изнасиловал ее второй раз уже на съемках.

По словам актрисы, она не хотела афишировать инцидент раньше, поскольку были живы ее родители, которые дали ей разрешение на посещение дома Р.Поланского. После их кончины она решила обнародовать эту информацию.

Согласно швейцарским законам, у такого преступления как совершение насилия сексуального характера в адрес несовершеннолетних нет срока давности.

В 1977 году суд Лос-Анджелеса признал режиссера виновным в сексуальной связи с 13-летней девочкой Самантой Геймер. Р.Полански тогда признал себя виновным, объяснив свое поведение влиянием алкоголя и наркотиков.

Он провел 42 дня в тюрьме после заключения сделки с судом, а в 1978 году бежал из США, опасаясь признания сделки недействительной и длительного тюремного заключения.

Власти США добиваются его экстрадиции.

Сама С.Геймер заявила в 2013 году, что простила режиссера.

Кинорежиссер Р.Поланский, имеющий польское и французское гражданства, является обладателем престижных кинематографических наград, в числе которых - "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус".