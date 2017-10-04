Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0005 RUR   0.0294 GBR   2.2548 TRY   0.4768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.42 Brent   56.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 11° 16° 6 Окт 13° 18° 7 Окт 15° 20°

Дальнее зарубежье 04.10.2017 15:34

Немецкая актриса обвинила Поланского в изнасиловании почти полувековой давности

Немецкая актриса Ренате Лангер обвинила режиссера Романа Поланского в совершении насилия сексуального характера, которое произошло в 1972 году, когда ей было 14 лет, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед Пресс".

По словам 61-летней Р.Лангер, это якобы произошло в феврале 1972 года в швейцарском курортном городе Гштаад, когда она посещала апартаменты режиссера. Спустя месяц он якобы изнасиловал ее второй раз уже на съемках.

По словам актрисы, она не хотела афишировать инцидент раньше, поскольку были живы ее родители, которые дали ей разрешение на посещение дома Р.Поланского. После их кончины она решила обнародовать эту информацию.

Согласно швейцарским законам, у такого преступления как совершение насилия сексуального характера в адрес несовершеннолетних нет срока давности.

В 1977 году суд Лос-Анджелеса признал режиссера виновным в сексуальной связи с 13-летней девочкой Самантой Геймер. Р.Полански тогда признал себя виновным, объяснив свое поведение влиянием алкоголя и наркотиков.

Он провел 42 дня в тюрьме после заключения сделки с судом, а в 1978 году бежал из США, опасаясь признания сделки недействительной и длительного тюремного заключения.

Власти США добиваются его экстрадиции.

Сама С.Геймер заявила в 2013 году, что простила режиссера.

Кинорежиссер Р.Поланский, имеющий польское и французское гражданства, является обладателем престижных кинематографических наград, в числе которых - "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, РЕЖИССЕР, АКТРИСА, НАСИЛИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]