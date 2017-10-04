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Внешняя политика 04.10.2017 15:46

В Брюсселе ждут успешного завершения переговоров с Азербайджаном по соглашению о стратегическом партнерстве

Европейский Союз заинтересован в скорейшем и успешном завершении переговоров по заключению нового соглашения о стратегическом партнерстве с Азербайджаном, заявил председатель Комитета по политике и безопасности Совета ЕС Вальтер Стивенс, сообщает пресс-служба Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

«Продолжаются переговоры по подписанию нового соглашения между Азербайджаном и Европейским Союзом. Мы надеемся, что они успешно завершатся в скором времени», - подчеркнул В.Стивенс в Баку в среду на встрече со спикером парламента Огтаем Асадовым.

Председатель Комитета Совета ЕС отметил, что Евросоюз придает большое значение отношениям с Азербайджаном. «ЕС и его структуры заинтересованы в развитии связей с Азербайджаном», - сказал В.Стивенс.

О.Асадов, в свою очередь, подчеркнул важность, придаваемую Азербайджаном развитию сотрудничества с Евросоюзом. «Новое соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом будет играть важную роль в дальнейшем развитии связей. Азербайджан делает все для подписания этого документа», - отметил он.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года. Изначально планировалось, что стороны завершат переговоры до ноября текущего года. Однако, ранее замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев заявил, что вряд ли стороны подпишут соглашение до конца 2017 года. При этом он подчеркнул, что для Баку важным является качество документа, а не сроки.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ОТНОШЕНИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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