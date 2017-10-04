Путин анонсировал введение в строй атомного ледокола, способного пробивать лед любой толщины

Россия планирует ввести в строй атомный ледокол, способный пробивать лед любой толщины, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Мы сейчас вводим в строй очередной атомный ледокол - "Сибирь". Он будет колоть лед толщиной три метра. Еще два таких заложено. А потом через несколько лет планируем ввести в строй ледокол, который вообще без ограничения будет любой лед колоть", - сказал В.Путин, выступая в среду в Москве на Международном форуме по энергоэффективности.
Глава государства подчеркнул при этом, что "Россия - это единственная страна в мире, у которой есть такой мощный атомный ледокольный флот".
В.Путин говорил о перспективах этого вида флота в связи с проблемой доставки по Северному морскому пути энергоресурсов, в том числе сжижженного природного газа.
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