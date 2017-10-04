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СНГ 04.10.2017 17:19

Путин анонсировал введение в строй атомного ледокола, способного пробивать лед любой толщины

Россия планирует ввести в строй атомный ледокол, способный пробивать лед любой толщины, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Мы сейчас вводим в строй очередной атомный ледокол - "Сибирь". Он будет колоть лед толщиной три метра. Еще два таких заложено. А потом через несколько лет планируем ввести в строй ледокол, который вообще без ограничения будет любой лед колоть", - сказал В.Путин, выступая в среду в Москве на Международном форуме по энергоэффективности.

Глава государства подчеркнул при этом, что "Россия - это единственная страна в мире, у которой есть такой мощный атомный ледокольный флот".

В.Путин говорил о перспективах этого вида флота в связи с проблемой доставки по Северному морскому пути энергоресурсов, в том числе сжижженного природного газа.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЛЕДОКОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]