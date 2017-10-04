В Киеве установят памятник Муслиму Магомаеву

Памятник выдающемуся азербайджанскому певцу Муслиму Магомаеву воздвигнут в столице Украины, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«Мы продолжаем развивать сотрудничество с Азербайджаном, с Баку. И в экономической плоскости, и в культурной. О конкретных проектах такого сотрудничества мы говорили с президентом Азербайджана и во время моего прошлого визита в апреле, и в этот раз. Уже в ближайшее время в Киеве будет открыт Азербайджанский торговый дом. А также мы установим в столице Украины памятник Муслиму Магомаеву», - приводят слова В.Кличко украинские СМИ.
В.Кличко также высоко оценил работу азербайджанских компаний, занимающихся ремонтом дорожного полотна в столице Украины.
«Этим летом впервые в Киев пришли азербайджанские компании, которые стали подрядчиками в капитальном ремонте некоторых путепроводов в нашем городе. И работают они качественно», – заявил мэр.
Ф.Исазаде
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