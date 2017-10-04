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Культура 04.10.2017 15:50

В Киеве установят памятник Муслиму Магомаеву

Памятник выдающемуся азербайджанскому певцу Муслиму Магомаеву воздвигнут в столице Украины, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Мы продолжаем развивать сотрудничество с Азербайджаном, с Баку. И в экономической плоскости, и в культурной. О конкретных проектах такого сотрудничества мы говорили с президентом Азербайджана и во время моего прошлого визита в апреле, и в этот раз. Уже в ближайшее время в Киеве будет открыт Азербайджанский торговый дом. А также мы установим в столице Украины памятник Муслиму Магомаеву», - приводят слова В.Кличко украинские СМИ.

В.Кличко также высоко оценил работу азербайджанских компаний, занимающихся ремонтом дорожного полотна в столице Украины.

«Этим летом впервые в Киев пришли азербайджанские компании, которые стали подрядчиками в капитальном ремонте некоторых путепроводов в нашем городе. И работают они качественно», – заявил мэр.

Ф.Исазаде

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Тэги: КИЕВ, МАГОМАЕВ, ПАМЯТНИК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]