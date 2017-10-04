Доходы Госнефтефонда Азербайджана в январе-сентябре от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ превысили $4,5 млрд

Поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) от продажи прибыльной нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в январе-сентябре 2017 года составили $4 млрд 574 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

«В целом, с 2001 года по 1 октября 2017 года от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ в ГНФАР поступило $126 млрд 683 млн», - отметили в фонде.

В 2016 году доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти с АЧГ составили $5,1 млрд.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова