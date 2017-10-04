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Дальнее зарубежье 04.10.2017 17:27

Путин призвал "снизить" риторику в ситуации с Северной Кореей и наладить прямой диалог между США и КНДР

Риторика вокруг ситуации на Корейском полуострове должна быть "снижена", необходим диалог между США и КНДР, а также другими странами региона, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Риторика со всех сторон должна быть снижена, должны быть найдены пути для прямого диалога между Соединенными Штатами и Северной Кореей, между Северной Кореей и странами региона. Только в этом случае можно найти сбалансированные и приемлемые решения", - сказал В.Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.

"Как бы там ни было, это не мое дело определять и оценивать политику президента Соединенных Штатов", - добавил российский лидер.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]