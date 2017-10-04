Риторика вокруг ситуации на Корейском полуострове должна быть "снижена", необходим диалог между США и КНДР, а также другими странами региона, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Риторика со всех сторон должна быть снижена, должны быть найдены пути для прямого диалога между Соединенными Штатами и Северной Кореей, между Северной Кореей и странами региона. Только в этом случае можно найти сбалансированные и приемлемые решения", - сказал В.Путин на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.

"Как бы там ни было, это не мое дело определять и оценивать политику президента Соединенных Штатов", - добавил российский лидер.