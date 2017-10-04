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СНГ 04.10.2017 17:48

Новый Верховный суд Украины заработает уже в нынешнем году - Порошенко

Обновленный Верховный суд Украины начнет работу уже в 2017 году, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Я обращаю внимание..., что Верховный суд заработает уже в этом году, и, без сомнения, это будет лучший его состав за все годы независимости", - сказал П.Порошенко на встрече со студентами в среду в Чернигове.

Он ожидает, что принятый Верховной Радой законопроект о внесении изменений в процессуальные кодексы для обеспечения функционирования Верховного суда Украины поступит к нему на подпись в течение нескольких дней.

"Его принятие (закона об изменении процессуальных кодексов для обеспечения функционирования Верховного суда Украины - ИФ) сейчас открывает путь к очень важной третьей реформе - реформе судебной, которая после начала работы нового Верховного суда наконец-то начинает внедряться в жизнь. Изменения в кодексы - это наиболее продуманное упорядочивание судебного процесса и приведение его в соответствие с самыми лучшими судебными практиками", - сказал П.Порошенко.

"Я ожидаю, этот законопроект на подпись на протяжении нескольких дней", - добавил президент.

Как сообщалось, 3 октября Верховная Рада приняла в целом закон, который обеспечит функционирование нового Верховного суда как единой кассационной инстанции, а также нормативно урегулировала процессуальные механизмы в судах.

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Тэги: УКРАИНА, ВЕРХОВНЫЙ, СУД, ПОРОШЕНКО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]