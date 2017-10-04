Уровень отношений Москвы и Анкары почти достиг докризисного - глава МИД Турции

Москва и Анкара близки к выходу на докризисный уровень двусторонних отношений, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"До возвращения на докризисный уровень сотрудничества осталось совсем немного. Остались определенные сложности в визовом вопросе", - сказал в среду М.Чавушоглу турецкому информационному агентству "Анадолу".
По словам министра, сохраняются ограничения и в торговой сфере.
Рабочие группы двух стран продолжат обсуждать визовый вопрос и расширение сотрудничества в сфере энергетики, сказал глава МИД Турции.
Кризис в отношениях двух стран возник после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский Су-24, тогда погиб российский летчик. Москва в ответ ввела в отношении Турции торгово-экономические ограничения, приостановила действие безвизового режима. Нормализация отношений началась после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в июне 2016 года принес свои извинения за трагический инцидент.
М.Чавушоглу заявил о решимости Турции вернуть отношения с Россией на уровень, предшествовавший инциденту со сбитым российским самолетом.
Министр сообщил также, что экспертные группы Турции и России созданы не только по вопросам двусторонних отношений, но и по ситуации в Сирии, в частности в провинции Идлиб.
По его словам, работа экспертов "позволит ускорить процесс обмена информацией по ситуации в Сирии, и они будут стремится к прекращению боев и бомбардировок на севере этой страны".
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