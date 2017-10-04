Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0005 RUR   0.0294 GBR   2.2548 TRY   0.4768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.42 Brent   56.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 11° 16° 6 Окт 13° 18° 7 Окт 15° 20°

Дальнее зарубежье 04.10.2017 16:09

Четыре человека стали жертвами теракта в Ливии

По меньшей мере, четыре человека погибли, еще не менее 17 человек получили ранения в результате взрыва в третьем по величине городе Ливии Мисрате, сообщают в среду местные СМИ.

По их данным , теракт совершили два террориста-смертника, которые являются членами террористической группировки "Исламское государство".

Примерно за 20 минут до теракта между силами безопасности страны и боевиками начались столкновения, боевики открыли огонь, а через некоторое время двое из них привели в действие закрепленные на телах взрывные устройства.

Мисрата расположена на побережье Средиземного моря примерно в 200 км к востоку от Триполи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИВИЯ, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]