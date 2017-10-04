Четыре человека стали жертвами теракта в Ливии

По меньшей мере, четыре человека погибли, еще не менее 17 человек получили ранения в результате взрыва в третьем по величине городе Ливии Мисрате, сообщают в среду местные СМИ.

По их данным , теракт совершили два террориста-смертника, которые являются членами террористической группировки "Исламское государство".

Примерно за 20 минут до теракта между силами безопасности страны и боевиками начались столкновения, боевики открыли огонь, а через некоторое время двое из них привели в действие закрепленные на телах взрывные устройства.

Мисрата расположена на побережье Средиземного моря примерно в 200 км к востоку от Триполи.