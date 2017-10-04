Путин оставил за Ираном его суверенное право выводить или не выводить свои войска из Сирии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение выводить или не выводить свои войска из Сирии должен принимать Иран и что никто не вправе диктовать ему.
Отвечая на вопрос, гарантирует ли Россия Саудовской Аравии вывод иранских формирований после урегулирования сирийского конфликта, В.Путин сказал: "Мы не вправе определять дорогу, которой должна идти та или иная страна. Это суверенное право народа этого государства, это в полной мере относится и к Ирану".
"Мы всегда с уважением относились к суверенитету и выбору внешней и внутренней политики любого государства", - сказал В.Путин на пленарном заседании Международного форума по энергоэффективности.
Он отметил при этом: "Иран - наш сосед, наш давний партнер, и мы этим дорожим, и с уважением относимся к национальным интересам Ирана".
"Но национальные интересы есть не только у Ирана, они есть и у России, и у Турции, и у Саудовской Аравии. Мы знаем об этих озабоченностях. Причем встречных озабоченностях со всех сторон", - добавил президент.
По его словам, "сейчас всех, например, заботит ситуация в Ираке, как она развивается с референдумом в иракском Курдистане".
"Там много внутренних региональных проблем. Если настроить себя на поиск компромиссов и таких решений, которые приемлемы для всех участников этого процесса, то ситуация становится более стабильной", - сказал В.Путин.
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