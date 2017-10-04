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Дальнее зарубежье 04.10.2017 18:14

Трамп не станет заложником политической системы США, уверен Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп никогда не будет заложником американской политической системы.

"Я думаю, что такой человек, как Трамп, с его характером, никогда не будет ничьим заложником", - сказал он, выступая в среду на пленарном заседании Международного форума по энергоэффективности, отвечая на соответствующий вопрос.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]