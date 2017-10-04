Трамп не станет заложником политической системы США, уверен Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп никогда не будет заложником американской политической системы.

"Я думаю, что такой человек, как Трамп, с его характером, никогда не будет ничьим заложником", - сказал он, выступая в среду на пленарном заседании Международного форума по энергоэффективности, отвечая на соответствующий вопрос.