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Финансы 04.10.2017 16:32

Еврокомиссия разработала проект реформы системы НДС в ЕС

Европейская комиссия предложила программу самой глубокой за четверть века реформы системы налога на добавленную стоимость (НДС) в Евросоюзе.

По мнению исполнительной коллегии ЕС, этот проект позволит улучшить и модернизировать систему как для налоговых органов, так и для предприятий.

"Через 25 лет после создания Единого рынка предприятия и потребители по-прежнему вынуждены жонглировать между 28 разными национальными системами НДС в своих трансграничных делах", - заявил в среду на пресс-конференции комиссар ЕС по экономическим и финансовым вопросам, налогообложению и таможенным вопросам Пьер Московиси.

"Криминальные элементы и, возможно, террористы слишком долго используют существующие пробелы, организуя мошенничество, которое обходится в 50 млрд евро в год", - сказал он.

По словам П.Московиси, необходимо "покончить с этой анахроничной системой, основанной на национальных границах".

"К 2022 году государствам ЕС следует рассматривать трансграничные операции с НДС как внутренние на внутреннем рынке", - отметил он.

Как отмечается в коммюнике Еврокомиссии, в странах ЕС ежегодно теряется более 150 млрд евро НДС, в том числе около 50 млрд евро (по 100 евро на каждого гражданина союза) - в результате трансграничного мошенничества с НДС. Эти средства могут уходить на финансирование преступных организаций, включая террористические. По оценкам, сумма потерь будет уменьшена на 80% благодаря предлагаемой реформе.

Реформа НДС, считают в Брюсселе, сделает систему более надежной и удобной также для бизнеса. Еврокомиссия хочет создать такую систему, которая поможет европейским компаниям пользоваться всеми преимуществами единого рынка и лучше конкурировать на мировых рынках.

Фирмы, которые осуществляют трансграничные операции, сейчас несут более высокие затраты на приведение в соответствие (между национальными системами НДС - ИФ), чем те, чья деятельность ограничивается рубежами одной страны. Упрощение и модернизация НДС должны сократить эти затраты примерно на 1 млрд евро.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, НАЛОГ, РЕФОРМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]