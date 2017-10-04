Пенс уговорил Тиллерсона не уходить в отставку до конца 2017 года - ТВ

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон был близок к тому, чтобы уйти в отставку минувшим летом на фоне конфликтов с Белым домом и президентом Дональдом Трампом, заявили Эн-би-си Ньюс несколько источников, знакомых с ситуацией.
По информации источников Эн-би-си Ньюс, вице-президент Майк Пенс тогда "убедил его остаться на посту хотя бы до конца этого года".
Согласно версии телеканала, конфликт между Д.Трампом и Р.Тиллерсоном разгорелся в начале лета в связи с разногласиями относительно внешней политики США, в том числе по Катару и Ирану.
В конце июля президент выступил с речью в организации "Бойскауты Америки", которую раньше возглавлял Р.Тиллерсон.
"За несколько дней до этого Р.Тиллерсон открыто раскритиковал президента, назвав его "придурком", после встречи в Пентагоне 20 июля с представителями Совета национальной безопасности Белого дома и чиновниками ", - сообщает телеканал со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.
Источники канала отмечают, что Р.Тиллерсон, находившийся в Техасе во время речи Д.Трампа перед "Бойскаутами Америки", заявлял, что не вернется в Вашингтон, однако будущий глава аппарата Белого дома Джон Келли и министр обороны США Джеймс Мэттис уговорили госсекретаря передумать.
В то же время, по данным Эн-би-си Ньюс, М.Пенс смог убедить Р.Тиллерсона вести себя более сдержанно и уважительно в адрес президента на официальных встречах и в публичных заявлениях.
Однако, телеканал отмечает, что конфронтация между президентом и госсекретарем не прекратилась: в минувшие выходные Д.Трамп публично раскритиковал меры Р.Тиллерсона по Северной Корее.
В то же время представитель госдепартамента США Роберт Хаммонд опроверг как информацию о готовившейся отставке Р.Тиллерсона, так и оскорбительные высказывания госсекретаря в адрес президента США. Он также отметил, что ему не известны детали бесед М.Пенса и Р.Тиллерсона.
В Белом доме отказались давать комментарии по данному вопросу.
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