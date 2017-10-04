БТА отбирает поставщика ПО для анализа трафика

Бакинское транспортное агентство (БТА) при кабинете министров Азербайджана отбирает поставщика трех видов программного обеспечения (ПО), отмечается в объявлении организации.
Отбор осуществляется методом открытого тендера и включает три лота: закупка ПО ГИС для анализа и развития сборника данных цифровых карт, основывающихся на географические ссылки (Лот-1); закупка ПО CAD по дизайну и планированию инфраструктуры (Лот-2); закупка ПО стимулирования трафика для планирования транспорта и анализа движения (Лот-3).
В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.
Стоимость участия в Лоте-1 тендера составляет 1 тыс. манат, в Лоте-2 – 200 манат, в Лоте-3 – 750 манат.
Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 2% от стоимости предложения, принимаются до 16 ноября 2017 года.
Тендерная процедура состоится 17 ноября.
Н.Аббасова
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