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Транспорт и связь 04.10.2017 16:33

БТА отбирает поставщика ПО для анализа трафика

Бакинское транспортное агентство (БТА) при кабинете министров Азербайджана отбирает поставщика трех видов программного обеспечения (ПО), отмечается в объявлении организации.

Отбор осуществляется методом открытого тендера и включает три лота: закупка ПО ГИС для анализа и развития сборника данных цифровых карт, основывающихся на географические ссылки (Лот-1); закупка ПО CAD по дизайну и планированию инфраструктуры (Лот-2); закупка ПО стимулирования трафика для планирования транспорта и анализа движения (Лот-3).

В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми техническими и финансовыми возможностями.

Стоимость участия в Лоте-1 тендера составляет 1 тыс. манат, в Лоте-2 – 200 манат, в Лоте-3 – 750 манат.

Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 2% от стоимости предложения, принимаются до 16 ноября 2017 года.

Тендерная процедура состоится 17 ноября.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БТА, ПОСТАВЩИК, ОТБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]