Путин: после ограничения поставок нефти из Иракского Курдистана цены пойдут вверх, но в этом мало кто заинтересован

Ограничения поставок нефти из Иракского Курдистана могут отразиться на глобальных энергетических рынках, но в этом мало кто заинтересован, считает президент РФ Владимир Путин.

"Это скажется на глобальных энергетических рынках, цены пойдут вверх. Но, думаю, что в этом мало кто заинтересован, поэтому надо внимательно смотреть на то, что будет происходить реальной жизни", - сказал В.Путина на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя 2017".

Так президент ответил на вопрос, сильно ли повлияют на Иракский Курдистан ограничения поставок нефти, о чем заявляет Турция.

"Любые предположения не должны провоцировать ситуацию", - отметил В.Путин.