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ТЭК 04.10.2017 16:36

Путин: после ограничения поставок нефти из Иракского Курдистана цены пойдут вверх, но в этом мало кто заинтересован

Ограничения поставок нефти из Иракского Курдистана могут отразиться на глобальных энергетических рынках, но в этом мало кто заинтересован, считает президент РФ Владимир Путин.

"Это скажется на глобальных энергетических рынках, цены пойдут вверх. Но, думаю, что в этом мало кто заинтересован, поэтому надо внимательно смотреть на то, что будет происходить реальной жизни", - сказал В.Путина на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя 2017".

Так президент ответил на вопрос, сильно ли повлияют на Иракский Курдистан ограничения поставок нефти, о чем заявляет Турция.

"Любые предположения не должны провоцировать ситуацию", - отметил В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАК, КУРДИСТАН, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]