Путин на вопрос о планах на новый президентский срок: я не решил пока, буду ли баллотироваться вообще

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не решил, будет ли он баллотироваться на выборах в марте, и что к декабрю основные претенденты озвучат свои планы.
"Я еще не только не решил, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще", - сказал В.Путин в среду в ходе пленарного заседания международного форума по энергоэффективности.
"По закону у нас в конце ноября, по-моему, в начале декабря должна быть объявлена президентская избирательная кампания. Думаю, что к этому времени основные претенденты об этом скажут, публично объявят и обнародуют свои предвыборные программы", - добавил он.
Так В.Путин ответил на вопрос ведущего форума о том, решил ли он, "против кого будет баллотироваться" на выборах президента в марте.
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