Швеция дала убежище 106-летней афганке сроком на год и месяц

Шведский административный суд принял решение о предоставлении временного убежища в Швеции 106-летней гражданке Афганистана Бибихале Узбеки, которая прибыла в страну с сыном и внуком, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ей выдали "ограниченный по времени вид на жительство сроком на 13 месяцев".

Ранее Шведское агентство по миграции решило депортировать Б.Узбеки, но суд отменил это решение из-за возраста женщины и ее состояния здоровья.

Агентство не уточняет, предоставлено ли убежище ее сыну и внуку.