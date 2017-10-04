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Дальнее зарубежье 04.10.2017 16:38

Швеция дала убежище 106-летней афганке сроком на год и месяц

Шведский административный суд принял решение о предоставлении временного убежища в Швеции 106-летней гражданке Афганистана Бибихале Узбеки, которая прибыла в страну с сыном и внуком, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

Ей выдали "ограниченный по времени вид на жительство сроком на 13 месяцев".

Ранее Шведское агентство по миграции решило депортировать Б.Узбеки, но суд отменил это решение из-за возраста женщины и ее состояния здоровья.

Агентство не уточняет, предоставлено ли убежище ее сыну и внуку.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, АФГАНИСТАН, МИГРАНТ, УБЕЖИЩЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]