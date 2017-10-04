ЛУКОЙЛ рассматривает возможность создания СП с саудитами и Ираном по трейдингу нефти

"ЛУКОЙЛ" обсуждает с Saudi Aramco возможность создания совместного предприятия по трейдингу нефти, сообщил "Интерфаксу" глава российской компании Вагит Алекперов.

"Пока документы не оформлены", - сказал он.

"Подобные вопросы о совместном маркетинге обсуждаются и с иранской стороной", - добавил он.

"Опыт Limo показал нашим партнерам, что мы эффективно не только добываем, но и продаем", - пояснил В.Алекперов.

Как сообщалось, в начале года иракская госкомпания по торговле нефтью SOMO и трейдинговая структура "ЛУКОЙЛ" - Litasco - создали СП Limo по торговле нефтью. "ЛУКОЙЛ" пояснял, что Litasco будет помогать продавать иракскую нефть и тренировать персонал иракской компании в трейдинге. Источник, знакомый с ситуацией, пояснял "Интерфаксу", что речь идет не о продаже нефти с месторождения "Западная Курна-2", которое осваивает "ЛУКОЙЛ", а о продажах коммерческих объемов нефти SOMO.