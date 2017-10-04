Иракские войска начали операцию по освобождению от боевиков ИГ города Хавиджа

Правительственные войска Ирака начали операцию по освобождению города Хавиджа, находящегося в провинции Киркук, от боевиков террористической организации ИГ, сообщает курдский телеканал "Рудау".

Руководящий операцией генерал-лейтенант Абдель Амир Яралла заявил, что войска начали крупномасштабную операцию по освобождению центра Хавиджи и соседнего города Рияд.

В операции участвуют федеральная полиция, элитные подразделения, добровольцы и члены военизированных формирований.

Город оставался последним анклавом ИГ в Ираке, в случае вытеснения боевиков из Хавиджи у ИГ останется несколько отдаленных укреплений, подчеркивает телеканал.