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Дальнее зарубежье 04.10.2017 19:08

Иракские войска начали операцию по освобождению от боевиков ИГ города Хавиджа

Правительственные войска Ирака начали операцию по освобождению города Хавиджа, находящегося в провинции Киркук, от боевиков террористической организации ИГ, сообщает курдский телеканал "Рудау".

Руководящий операцией генерал-лейтенант Абдель Амир Яралла заявил, что войска начали крупномасштабную операцию по освобождению центра Хавиджи и соседнего города Рияд.

В операции участвуют федеральная полиция, элитные подразделения, добровольцы и члены военизированных формирований.

Город оставался последним анклавом ИГ в Ираке, в случае вытеснения боевиков из Хавиджи у ИГ останется несколько отдаленных укреплений, подчеркивает телеканал.

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Тэги: ИРАК, ИГ, ВОЙСКА, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]