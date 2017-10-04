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Карабахский конфликт 04.10.2017 17:41

Армения не выполняет обязательства по Карабаху - глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного представителя Совета Европы в Баку Золтана Хернеша, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«На встрече состоялся обмен мнениями по реализации практического проекта и «Плана деятельности Совет Европы – Азербайджан». Было отмечено тесное сотрудничество Баку с ПАСЕ и соответствующими мониторинговыми комитетами организации», - говорится в сообщении.

Э.Мамедъяров заявил, что Армения не выполняет взятые на себя при вступлении в Совет Европы обязательства по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Министр также напомнил о деле «Чирагов и другие против Армении», отметил, что Большая палата Европейского суда по правам человека не обеспечивает исполнения вынесенного приговора.

З.Хернеш, в свою очередь, подчеркнул готовность в качестве представителя СЕ в Азербайджане активно содействовать развитию отношений.

"На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющий взаимный интерес сторон", - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СЕ, ОФИС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]