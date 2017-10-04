Армения не выполняет обязательства по Карабаху - глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного представителя Совета Европы в Баку Золтана Хернеша, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
«На встрече состоялся обмен мнениями по реализации практического проекта и «Плана деятельности Совет Европы – Азербайджан». Было отмечено тесное сотрудничество Баку с ПАСЕ и соответствующими мониторинговыми комитетами организации», - говорится в сообщении.
Э.Мамедъяров заявил, что Армения не выполняет взятые на себя при вступлении в Совет Европы обязательства по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Министр также напомнил о деле «Чирагов и другие против Армении», отметил, что Большая палата Европейского суда по правам человека не обеспечивает исполнения вынесенного приговора.
З.Хернеш, в свою очередь, подчеркнул готовность в качестве представителя СЕ в Азербайджане активно содействовать развитию отношений.
"На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющий взаимный интерес сторон", - отмечается в сообщении.
Р.Бабаев
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