Армения не выполняет обязательства по Карабаху - глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного представителя Совета Европы в Баку Золтана Хернеша, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«На встрече состоялся обмен мнениями по реализации практического проекта и «Плана деятельности Совет Европы – Азербайджан». Было отмечено тесное сотрудничество Баку с ПАСЕ и соответствующими мониторинговыми комитетами организации», - говорится в сообщении.

Э.Мамедъяров заявил, что Армения не выполняет взятые на себя при вступлении в Совет Европы обязательства по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Министр также напомнил о деле «Чирагов и другие против Армении», отметил, что Большая палата Европейского суда по правам человека не обеспечивает исполнения вынесенного приговора.

З.Хернеш, в свою очередь, подчеркнул готовность в качестве представителя СЕ в Азербайджане активно содействовать развитию отношений.

"На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющий взаимный интерес сторон", - отмечается в сообщении.

Р.Бабаев