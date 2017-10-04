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СНГ 04.10.2017 19:14

В парламенте Украины намереваются добиваться отставки главы Генштаба

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Украины обратится к главе государства относительно увольнения начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко "за систематические нарушения".

Такой вопрос поставил на голосование на заседании комитета в среду председатель комитета Сергей Пашинский после заслушивания представителей Министерства обороны Украины и Генштаба по ситуации со взрывами на арсенале возле города Калиновка Винницкой области.

По словам С.Пашинского, в данное обращение также будет включен пункт об увольнении главы Военной службы правопорядка в ВСУ Игоря Криштуна.

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Тэги: УКРАИНА, ПАРЛАМЕНТ, ГЕНШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]