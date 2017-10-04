В парламенте Украины намереваются добиваться отставки главы Генштаба

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны Украины обратится к главе государства относительно увольнения начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко "за систематические нарушения".

Такой вопрос поставил на голосование на заседании комитета в среду председатель комитета Сергей Пашинский после заслушивания представителей Министерства обороны Украины и Генштаба по ситуации со взрывами на арсенале возле города Калиновка Винницкой области.

По словам С.Пашинского, в данное обращение также будет включен пункт об увольнении главы Военной службы правопорядка в ВСУ Игоря Криштуна.