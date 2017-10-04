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04.10.2017 18:08

Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на благоустройство города и капремонт городских многоквартирных домов в Шамахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Шамахинского района 3 млн манатов для продолжения работ по благоустройству города и замены кровельных покрытий и основательный ремонт фасадов городских многоквартирных домов.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду, сообщает официальный сайт главы государства.

2 млн манатов из них выделены на замену кровельных покрытий и основательный ремонт фасадов 43 городских многоквартирных домов, 1 млн манатов – на продолжение работ по благоустройству города Шамахы.

Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Р.Бабаев

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Тэги: РЕГИОН, ЖИЛЬЕ, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]