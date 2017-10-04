Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на благоустройство города и капремонт городских многоквартирных домов в Шамахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Шамахинского района 3 млн манатов для продолжения работ по благоустройству города и замены кровельных покрытий и основательный ремонт фасадов городских многоквартирных домов.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду, сообщает официальный сайт главы государства.

2 млн манатов из них выделены на замену кровельных покрытий и основательный ремонт фасадов 43 городских многоквартирных домов, 1 млн манатов – на продолжение работ по благоустройству города Шамахы.

Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Р.Бабаев