Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на благоустройство города и капремонт городских многоквартирных домов в Шамахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Шамахинского района 3 млн манатов для продолжения работ по благоустройству города и замены кровельных покрытий и основательный ремонт фасадов городских многоквартирных домов.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в среду, сообщает официальный сайт главы государства.
2 млн манатов из них выделены на замену кровельных покрытий и основательный ремонт фасадов 43 городских многоквартирных домов, 1 млн манатов – на продолжение работ по благоустройству города Шамахы.
Средства выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.
Р.Бабаев
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