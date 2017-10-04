Нагорно-Карабахский конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана - МИД

Армяно-азербайджанский конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Армяно-азербайджанский конфликт может быть урегулирован в рамках территориальной целостности, суверенитета и признанных на международном уровне границ Азербайджана», - подчеркнул Э.Мамедъяров на встрече с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза, в которую входят послы Европейского Союза, аккредитованные в Брюсселе, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Говоря о развитии сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, министр информировал делегацию о переговорах по проекту Соглашения о стратегическом партнерстве между Баку и ЕС.

«Соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом позволит создать важные рамки для всестороннего сотрудничества между сторонами в политической, экономической, торговой, энергетической, гуманитарной и других областях», - подчеркнул Э.Мамедъяров.

Р.Бабаев