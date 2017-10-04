Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0005 RUR   0.0294 GBR   2.2548 TRY   0.4768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.42 Brent   56.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 14° Завтра 11° 17° 7 Окт 14° 19° 8 Окт 15° 21°

Финансы 04.10.2017 19:23

Азербайджан из бюджета ГНФАР направит 744 млн манатов на финансирование строительства НПЗ STAR в Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в бюджете Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) Азербайджана на 2017 год.

Текст поправок опубликован в среду на сайте главы государства.

Согласно изменениям доходы ГНФАР увеличиваются до 10 млрд 813 млн 861,6 тыс. манатов с утвержденных 8 млрд 370 млн 589,8 тыс. манатов, т.е. рост доходов составит 29,2%.

Расходы ГНФАР увеличиваются до 15 млрд 242 млн 928 тыс. манатов с первоначальных 14 млрд 483 млн 856 тыс. манатов, т.е. на 5,2%.

В структуре доходов поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2017 году составят 9 млрд 826,212 млн манатов (рост на 30,1%).

Кроме этого, незначительно увеличатся и другие статьи доходов ГНФАР. В частности, транзитные доходы составят 17,688 млн манатов, бонусные выплаты – 2 млн 407,6 тыс. манатов, поакровые платежи – 3,605 млн манатов.

В структуре расходов изменения предусматривают увеличение финансирования улучшения жилищных условий беженцев до 105 млн манатов.

Кроме этого, изменения предусматривают выделение 744,072 млн манатов на финансирование строительства НПЗ STAR в Турции (ранее средства на эти цели в бюджете ГНФАР на 2017 год не были предусмотрены - ИФ).

Как сообщалось ранее, ГНФАР до сих выделил 927,9 млн манатов на строительство НПЗ STAR.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГНФАР, БЮДЖЕТ, ПОПРАВКИ


Похожие новости


В бюджет ГНФАР на 2017г внесут изменения, документ представлен на утверждение президента Азербайджана Президент Алиев утвердил исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана за 2016г с профицитом в 4% к доходам Президенту Азербайджана представлен на утверждение отчет об исполнении бюджета ГНФАР за 2016г Алиев утвердил бюджет Госнефтефонда Азербайджана на 2017г НС Госнефтефонда Азербайджана одобрил проект бюджета на 2017г Доходы Госнефтефонда Азербайджана в 2017г увеличатся в 1,8 раза - прогноз

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]