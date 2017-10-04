Азербайджан из бюджета ГНФАР направит 744 млн манатов на финансирование строительства НПЗ STAR в Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил изменения в бюджете Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) Азербайджана на 2017 год.

Текст поправок опубликован в среду на сайте главы государства.

Согласно изменениям доходы ГНФАР увеличиваются до 10 млрд 813 млн 861,6 тыс. манатов с утвержденных 8 млрд 370 млн 589,8 тыс. манатов, т.е. рост доходов составит 29,2%.

Расходы ГНФАР увеличиваются до 15 млрд 242 млн 928 тыс. манатов с первоначальных 14 млрд 483 млн 856 тыс. манатов, т.е. на 5,2%.

В структуре доходов поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2017 году составят 9 млрд 826,212 млн манатов (рост на 30,1%).

Кроме этого, незначительно увеличатся и другие статьи доходов ГНФАР. В частности, транзитные доходы составят 17,688 млн манатов, бонусные выплаты – 2 млн 407,6 тыс. манатов, поакровые платежи – 3,605 млн манатов.

В структуре расходов изменения предусматривают увеличение финансирования улучшения жилищных условий беженцев до 105 млн манатов.

Кроме этого, изменения предусматривают выделение 744,072 млн манатов на финансирование строительства НПЗ STAR в Турции (ранее средства на эти цели в бюджете ГНФАР на 2017 год не были предусмотрены - ИФ).

Как сообщалось ранее, ГНФАР до сих выделил 927,9 млн манатов на строительство НПЗ STAR.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

А.Азизов