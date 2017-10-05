Береговая охрана Японии ведет поиск китайских рыбаков, пропавших в Японском море

В Японском море ведутся поиски 12 человек, пропавших в результате столкновения китайской рыбацкой лодки с танкером из Гонконга, сообщила в четверг береговая охрана Японии.

Согласно сообщению, японская береговая охрана получила информацию о столкновении судов от китайских коллег, которые запросили помощь в поиске 12 из 16 рыбаков, находившихся на судне.

Рыбацкая лодка столкнулась с танкером в 400 км от островов Оки в Японском море.

В операции по поиску пропавших рыбаков учувствуют три японских патрульных катера.