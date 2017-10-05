Береговая охрана Японии ведет поиск китайских рыбаков, пропавших в Японском море

В Японском море ведутся поиски 12 человек, пропавших в результате столкновения китайской рыбацкой лодки с танкером из Гонконга, сообщила в четверг береговая охрана Японии.
Согласно сообщению, японская береговая охрана получила информацию о столкновении судов от китайских коллег, которые запросили помощь в поиске 12 из 16 рыбаков, находившихся на судне.
Рыбацкая лодка столкнулась с танкером в 400 км от островов Оки в Японском море.
В операции по поиску пропавших рыбаков учувствуют три японских патрульных катера.
Минналогов Азербайджана блокировку счета агентства Turan объяснила техническим сбоем
ПАСЕ на осенней сессии обсудит доклад о функционировании демократических институтов в Азербайджане
SOCAR в январе-августе сократила добычу газа на 6%
SOCAR в январе-августе сократила добычу нефти на 2%
Азербайджанский MUZ TV с 6 октября будет вещать через спутник Azerispace-1
Азеригаз за 9 месяцев газифицировал более 300 многоэтажных новостроек
Российский историк и политолог Кузнецов намерен подать в суд на московского адвоката Киракосяна
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на благоустройство города и капремонт городских многоквартирных домов в Шамахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на благоустройство Гобустана
Президент Алиев запустил реконструированную систему снабжения питьевой воды города Шамахы
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Баку проходит совещание Европейской региональной экспертной группы по безопасности полетов ICAO
В Баку состоялся концерт молодых исполнителей, посвященный Международному дню музыки
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»