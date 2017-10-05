Премьер Ирак подтвердил освобождение города Хавиджа от боевиков

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил в четверг, что правительственные войска Ирака полностью освободили от боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) город Хавиджа на севере Ирака, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Я объявляю об освобождении города Хавиджа. Боевиками заняты только окраины города", - сказал иракский премьер после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

Ранее в четверг командующий операцией по освобождению Хавиджи заявлял, что ВС Ирака удалось отбить у боевиков центр города.