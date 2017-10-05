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Дальнее зарубежье 05.10.2017 15:47

Премьер Ирак подтвердил освобождение города Хавиджа от боевиков

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил в четверг, что правительственные войска Ирака полностью освободили от боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) город Хавиджа на севере Ирака, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Я объявляю об освобождении города Хавиджа. Боевиками заняты только окраины города", - сказал иракский премьер после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

Ранее в четверг командующий операцией по освобождению Хавиджи заявлял, что ВС Ирака удалось отбить у боевиков центр города.

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Тэги: ИРАК, ИГ, ОСВОБОЖДЕНИЕ, ГОРОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]