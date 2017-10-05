Итальянские учителя объявили голодовку в поддержку детей мигрантов

Сотни итальянских учителей принимают участие в голодовке - они требуют, чтобы парламент утвердил закон, ускоряющий процесс присвоения статуса граждан детям иммигрантов, сообщило в четверг агентство Ассошиэйтед пресс.

Также к бастующим присоединился министр инфраструктуры и транспорта Италии Грациано Дельрио.

В петиции, созданной бастующими учителями, говорится, что они осуждают "парадокс необходимости преподавания студентам теорий гражданства и конституции... зная, что многие (из студентов - ИФ) никогда не получат ни гражданства ни права на голосование в выборах".