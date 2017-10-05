Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9994 RUR   0.0295 GBR   2.2518 TRY   0.4758

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.98 Brent   55.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 16° Завтра 14° 19° 7 Окт 14° 20° 8 Окт 15° 22°

Дальнее зарубежье 05.10.2017 16:12

Филиппины и США договорились о возобновлении совместных военных учений

Филиппины и Соединенные Штаты в четверг договорились о возобновлении регулярных совместных военных учений, которые были приостановлены в 2016 году, сообщают местные СМИ.

Начальник Генштаба ВС Филиппин генерал Эдуардо Ано после встречи с главой Тихоокеанского командования ВС США (PACOM) Гарри Харрисом на Гавайях заявил, что страны готовы провести следующие совместные учения в 2018 году.

В ходе учений будут отрабатываться контртеррористические меры, ликвидация последствий природных катастроф и оборона при вторжении.

Данный шаг является частью политики Филиппин по сближению с США после периода разногласий. На прошлой неделе президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о стремлении укреплять дружеские отношения с США и призвал отказаться от критики в адрес Вашингтона.

"Президент призвал продолжать сотрудничество с США. Они по-прежнему являются нашим союзником номер один", - заявил генерал Э.Ано.

Также генерал подчеркнул, что Филиппины намерены укрепить оборонное сотрудничество с Китаем и наладить более тесные связи с Россией.

Филиппины и США в 2016 году из-за разногласий приостановили все совместные военные учения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФИЛИППИНЫ, США, УЧЕНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Трамп пригласил президента Филиппин в Вашингтон Президент Филиппин продолжит сближение с Китаем, несмотря на победу Трампа в США - агентство Американские базы на Филиппинах - ответ США на усиление роли Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе - эксперт США и Филиппины подписали соглашение о дополнительном сотрудничестве в сфере обороны США придут на помощь Филиппинам в случае оккупации Китаем спорных островов - адмирал Подтверждена гибель почти 1750 человек на Филиппинах в результате тайфуна

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]