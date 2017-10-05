Филиппины и США договорились о возобновлении совместных военных учений

Филиппины и Соединенные Штаты в четверг договорились о возобновлении регулярных совместных военных учений, которые были приостановлены в 2016 году, сообщают местные СМИ.
Начальник Генштаба ВС Филиппин генерал Эдуардо Ано после встречи с главой Тихоокеанского командования ВС США (PACOM) Гарри Харрисом на Гавайях заявил, что страны готовы провести следующие совместные учения в 2018 году.
В ходе учений будут отрабатываться контртеррористические меры, ликвидация последствий природных катастроф и оборона при вторжении.
Данный шаг является частью политики Филиппин по сближению с США после периода разногласий. На прошлой неделе президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о стремлении укреплять дружеские отношения с США и призвал отказаться от критики в адрес Вашингтона.
"Президент призвал продолжать сотрудничество с США. Они по-прежнему являются нашим союзником номер один", - заявил генерал Э.Ано.
Также генерал подчеркнул, что Филиппины намерены укрепить оборонное сотрудничество с Китаем и наладить более тесные связи с Россией.
Филиппины и США в 2016 году из-за разногласий приостановили все совместные военные учения.
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