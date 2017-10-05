Белый дом просит Конгресс выделить $29 млрд на устранение последствий ураганов

Белый дом направил на рассмотрение Конгресса пакет мер помощи пострадавшим от недавних стихийных бедствий, в том числе жителям Пуэрто-Рико, общим объемом более $29 млрд, сообщает MarketWatch.

Директор бюджетного управления Белого дома Мик Мулвани запросил выделение $12,77 млрд для резервного фонда Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). Средства этого фонда уже были направлены на помощь жителям Техаса, Флориды, Пуэрто-Рико и Виргинских островов, пострадавших от ураганов в августе и сентябре, и его резервы серьезно истощились.

В письме, направленном М.Мулвани Конгрессу, отмечается, что фонд тратит порядка $200 млн в день на восстановление пострадавших от стихийных бедствий регионов.

Американские законодатели выделили $15,25 млрд на меры по устранению последствий стихийных бедствий в сентябре - спустя две недели после урагана "Харви" и в момент, когда ураган "Ирма" уже потерял силу. Однако затем на Пуэрто-Рико обрушился ураган "Мария", разрушивший существенную часть инфраструктуры острова, что создало дополнительную потребность в финансовых ресурсах.

Помимо этого, Белый дом рассчитывает, что Конгресс одобрит аннулирование долга Национальной программы страхования от наводнений в размере $16 млрд и выделение $576,5 млн на борьбу с лесными пожарами.

Пакет мер в первую очередь будет рассматриваться палатой представителей. Спикер палаты Пол Райан уже выразил готовность поддержать запрос Белого дома.

"Мы использовали средства из резервного фонда FEMA, однако очевидно, что требуется больше средств, и запрошенное Белым домом финансирование покроет эти потребности, - заявил П.Райан. - Конгресс продолжит взаимодействовать с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обеспечить выделение дополнительных ресурсов для поддержки наших граждан".

Представитель Пуэрто-Рико в Конгрессе США Дженнифер Гонзалес-Колон сообщила, что встречалась с представителями Белого дома и П.Райана. По ее словам, пакет мер, которые Белый дом направил на рассмотрение Конгресса, в значительной степени предназначен для Пуэрто-Рико.

Пуэрто-Рико, свободно ассоциированное с США государство, фактически подконтрольное Вашингтону, уже давно испытывает долговые проблемы. По оценкам Moody`s, ураган "Мария" нанес Пуэрто-Рико экономический ущерб на сумму $95 млрд.

В четверг министр финансов Пуэрто-Рико Рауль Мальдонадо заявил, что нехватка средств может привести к остановке работы правительства с 31 октября 2017 года.

"Без помощи Конгресса правительство Пуэрто-Рико не сможет работать уже в следующем месяце", - заявил Р.Мальдонадо.

Госдолг Пуэрто-Рико составляет $74 млрд, или около 70% ВВП.