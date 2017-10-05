Азербайджанский MUZ TV с 6 октября будет вещать через спутник Azerispace-1

Азербайджанское музыкальное интернет телевидение «MUZ TV» начинает вещание посредством спутника Azerispace-1, говорится в сообщении телеканала.

«Трансляция будет осуществляться с 6 октября на частоте 13975 V/11174,4 H в соответствии контрактом, подписанным между ОАО Azerkosmos и MUZ TV», - отмечается в сообщении.

MUZ TV вещает в Азербайджане с мая 2012 года.

ОАО «Azerkosmos» создано в 2010 году для вывода на орбиту телекоммуникационного спутника, управления им и осуществления эксплуатационных работ. Все акции предприятия находятся в собственности государства. В функции общества входит вывод на орбиту спутника, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

Как сообщалось, спутник «Azerspace-1» был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).

ОАО «Azerkosmos» ожидает получения $420 млн в качестве чистой прибыли от эксплуатации «Azerspace-1».

Ф.Исазаде