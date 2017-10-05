Стрелок из Лас-Вегаса рассчитывал скрыться с места преступления - шериф

Устроивший стрельбу в Лас-Вегасе Стивен Пэддок рассчитывал скрыться с места преступления, сообщает в четверг телеканал Си-эн-эн.

"Он сделал все возможное, чтобы найти способ скрыться оттуда", - заявил шериф Джозеф Ломбардо.

Полиция обнаружила заготовленную оружие и взрывчатку в автомобиле С.Пэддока. Также в его номере в отеле была найдена записка, однако полиция не рассматривает ее как предсмертное сообщение, рассказал Дж.Ломбардо.

Также шериф подчеркнул, что С.Пэддок долгие годы готовился к нападению, и у него могут быть сообщники.

В результате стрельбы в Лас-Вегасе в ночь на понедельник погибли 59 человек, еще 527 получили ранения.

Согласно данным полиции, подозреваемый - 64-летний С.Пэддок - открыл огонь по посетителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.

Сам С.Пэддок, по сообщению полиции, застрелился до того, как стражи порядка ворвалась в его номер. Правоохранительные органы также сообщили, что обнаружили в гостиничном номере стрелка 23 единицы огнестрельного оружия. Еще 19 единиц было найдено в доме С.Пэддока в городе Мескит (штат Невада).