Стрелок из Лас-Вегаса рассчитывал скрыться с места преступления - шериф

Устроивший стрельбу в Лас-Вегасе Стивен Пэддок рассчитывал скрыться с места преступления, сообщает в четверг телеканал Си-эн-эн.
"Он сделал все возможное, чтобы найти способ скрыться оттуда", - заявил шериф Джозеф Ломбардо.
Полиция обнаружила заготовленную оружие и взрывчатку в автомобиле С.Пэддока. Также в его номере в отеле была найдена записка, однако полиция не рассматривает ее как предсмертное сообщение, рассказал Дж.Ломбардо.
Также шериф подчеркнул, что С.Пэддок долгие годы готовился к нападению, и у него могут быть сообщники.
В результате стрельбы в Лас-Вегасе в ночь на понедельник погибли 59 человек, еще 527 получили ранения.
Согласно данным полиции, подозреваемый - 64-летний С.Пэддок - открыл огонь по посетителям концерта, который проходил под открытым небом, из окна 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй.
Сам С.Пэддок, по сообщению полиции, застрелился до того, как стражи порядка ворвалась в его номер. Правоохранительные органы также сообщили, что обнаружили в гостиничном номере стрелка 23 единицы огнестрельного оружия. Еще 19 единиц было найдено в доме С.Пэддока в городе Мескит (штат Невада).
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