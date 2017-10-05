Пресс-релиз

5 октября в Российском информационно-культурном центре в Баку пройдет праздничный вечер, посвященный Международному дню учителя. В программе – концерт и награждение лучших учителей года по русскому языку.

Начало – в 16:00 часов.

9 октября в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие выставки «SPUTNIK-60», организованной совместно с Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос». Выставка посвящена 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли. Она продлится с 9 по 27 октября 2017 года.

Начало – в 16:00 часов.

9 октября в рамках проекта Российского информационно-культурного центре в Баку «Великие битвы Великой Отечественной» в Национальном музее истории Азербайджана пройдет встреча, посвященная окончанию битвы за Кавказ.

Мероприятие организовано совместно с Организацией ветеранов войны, труда и вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Начало – в 11:00 часов.

10 октября в Российском информационно-культурном центре в Баку Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» проведёт для школьников встречу с российским космонавтом.

Начало – в 15:00 часов.

11 октября в Российском информационно-культурном центре в Баку пройдет открытая лекция историка Илгама Аббасова на тему «Азербайджанцы в партизанском движении в период Второй мировой войны».

Начало – в 15:00 часов.

13 октября в Российском информационно-культурном центре в Баку cостоится презентация образовательных услуг Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича.

Начало – в 16:00 часов.

13 октября с.г. в галерее «NUR Art House» состоится открытие экспериментальной фотовыставки «Ты меня зовешь, Азербайджан» российской фотохудожницы и журналиста из Уфы (Республика Башкортостан) Светланы Комковой.

Выставка стала итогом пятидневного знакомства с народом, культурой и природой Азербайджана.

Давняя мечта Светланы посетить Азербайджан стала возможной благодаря сотрудничеству Регионального отделения Союза фотохудожников России города Уфы Республики Башкортостан и Объединения фотографов Азербайджана.

Автор побывала в разных уголках страны, и теперь готова поведать об уникальной культуре Азербайджана.

Начало – в 17:00 часов.

17 октября в Баку литературном объединении «Содружество» пройдёт литературно-музыкальный вечер, посвященные 125-летию со дня рождения русской поэтессы, прозаика, переводчика Марины Цветаевой.

Начало – в 16:00 часов.

24 октября в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку «Беседы об искусстве» в Республиканской гимназии искусств при Национальной консерватории пройдет лекторий на тему «Русская школа изобразительного искусства и традиции азербайджанской культуры».

Начало – в11:00 часов.

25 октября в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку «Ученые - детям» в школе № 27 города Баку пройдет встреча с учеными-историками, посвященная 105-летию со дня рождения советского историка-этнолога, археолога, востоковеда, писателя и переводчика Льва Гумилёва.

27 октября в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоится очередной семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ. Тема семинара - «Развитие речевой культуры школьника в современном образовательном пространстве: мотивация, методики, технологии».

Начало – в 15:00 часов.

30 октября в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки молодого азербайджанского писателя и фотографа Рустама Гусейнова, посвященной Пермскому краю.

Начало – в 16:00 часов.

Выставка продлится до 10 ноября 2017 года.

*- Время и место проведения мероприятий могут быть изменены. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте [email protected] или по телефону +99412494500 (Пономарева Юлия Валерьевна).