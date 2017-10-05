Король Саудовской Аравии поддерживает территориальную целостность Ирака

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд высказался за неделимость Ирака.

"Мы также подчеркиваем значение сохранения единства и территориальной целостности Ирака", - сказал саудовский монарх перед началом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в расширенном составе.