ЕС выступает за совместное управление океанами - Могерини

Европейский союз выступает за совместное глобальное управление морями и мировым океаном, потому что они принадлежат всему человечеству, а две трети их площади не относятся ни к чьей национальной юрисдикции, заявила в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на открытии международной конференции "Наш океан" на Мальте.
"Я с гордостью объявляю от имени Европейского союза, что Еврокомиссия вкладывает на стол 560 млн евро для реализации 36 конкретных проектов для "Нашего океана". Это широкий спектр проектов - от глобальной кооперации с партнерами до небольших дел в нашей повседневной жизни", - сказала она.
"Ни одна страна не может добиться успеха в одиночку, у нас нет альтернативы объединению сил", - продолжала Ф.Могерини.
Также ЕС и Австралия предложили создать крупнейшие в мире морские заповедники в Антарктике и приглашают международных партнеров к участию в этом проекте.
"В Северном Ледовитом океане не имеет значения, под каким флагом ледокол - европейским, американским или азиатским. Мы все стараемся работать вместе, потому что все заинтересованы в свободном и безопасном плавании вокруг Северного полюса", - сказала глава дипломатии ЕС.
Ф.Могерини рассказала об инвестициях ЕС в международное сотрудничество в важнейших акваториях, в том числе в антипиратской программе в Гвинейском заливе, где европейские инструкторы обучают местные береговые службы, укрепляют правоохранительную систему.
Она отметила, что ЕС обладает лучшими в мире технологиями космической съемки высокого разрешения и предоставляет свои системы "Галилей" и "Коперник" на службу глобальной морской безопасности.
"Мы, европейцы, Европейский союз, считаем, что глобализованный мир нуждается в более согласованном глобальном управлении. И трудно, на самом деле невозможно представить себе глобальное управление без совместного управления океанами", - заявила она.
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