Популярность президента и премьера Франции растет - опрос

Рейтинг популярности президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра страны Эдуара Филиппа за последний месяц незначительно вырос, сообщает телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на результаты опроса компании Yougov.

Так, на данный момент деятельность французского президента одобряют 32% респондентов, что на два процентных пункта выше, чем в начале сентября.

Главным образом, деятельность главы государства поддерживают сторонники центристских и консервативных партий.

Премьер Франции также улучшил свой рейтинг популярности с начала сентября на два процентных пункта. Его деятельность сейчас положительно оценивают 34% опрошенных.

Опрос проводился 27-28 сентября. В нем приняли участие более 1 тыс. человек.