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Дальнее зарубежье 05.10.2017 17:40

Популярность президента и премьера Франции растет - опрос

Рейтинг популярности президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра страны Эдуара Филиппа за последний месяц незначительно вырос, сообщает телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на результаты опроса компании Yougov.

Так, на данный момент деятельность французского президента одобряют 32% респондентов, что на два процентных пункта выше, чем в начале сентября.

Главным образом, деятельность главы государства поддерживают сторонники центристских и консервативных партий.

Премьер Франции также улучшил свой рейтинг популярности с начала сентября на два процентных пункта. Его деятельность сейчас положительно оценивают 34% опрошенных.

Опрос проводился 27-28 сентября. В нем приняли участие более 1 тыс. человек.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕМЬЕР, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]