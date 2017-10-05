Король Саудовской Аравии: мы требуем от Ирана отказаться от вмешательства в дела стран Ближнего Востока

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд, говоря о ситуации в Йемене, обвинил Иран в действиях по дестабилизации ближневосточного региона.

"Мы подчеркиваем, что безопасность и стабильность региона Персидского залива и Ближнего Востока - это актуальная необходимость для достижения стабильности и безопасности в Йемене. Это потребует от Ирана отказа от вмешательства во внутренние дела региона, отказа от действий по дестабилизации ситуации в этом регионе", - сказал саудовский монарх в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле с участием делегаций двух стран.