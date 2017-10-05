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Дальнее зарубежье 05.10.2017 16:04

Король Саудовской Аравии: мы требуем от Ирана отказаться от вмешательства в дела стран Ближнего Востока

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд, говоря о ситуации в Йемене, обвинил Иран в действиях по дестабилизации ближневосточного региона.

"Мы подчеркиваем, что безопасность и стабильность региона Персидского залива и Ближнего Востока - это актуальная необходимость для достижения стабильности и безопасности в Йемене. Это потребует от Ирана отказа от вмешательства во внутренние дела региона, отказа от действий по дестабилизации ситуации в этом регионе", - сказал саудовский монарх в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле с участием делегаций двух стран.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, КОРОЛЬ, ИРАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]