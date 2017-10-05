ПАСЕ на осенней сессии обсудит доклад о функционировании демократических институтов в Азербайджане

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на осенней сессии заслушает два доклада, связанных с Азербайджаном, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ПАСЕ.

Первый доклад - «Функционирование демократических институтов в Азербайджане» - подготовлен содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефаном Шеннахом и Сезаром Флорином Преда по итогам визита в республику.

Автором второго доклада - «Председательство Азербайджана в Совете Европы: Каковы последующие действия в области соблюдения прав человека?» - является бельгийский депутат Алан Дестекс.

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге 9-13 октября.

Р.Бабаев