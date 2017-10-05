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Внешняя политика 05.10.2017 16:16

ПАСЕ на осенней сессии обсудит доклад о функционировании демократических институтов в Азербайджане

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на осенней сессии заслушает два доклада, связанных с Азербайджаном, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ПАСЕ.

Первый доклад - «Функционирование демократических институтов в Азербайджане» - подготовлен содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефаном Шеннахом и Сезаром Флорином Преда по итогам визита в республику.

Автором второго доклада - «Председательство Азербайджана в Совете Европы: Каковы последующие действия в области соблюдения прав человека?» - является бельгийский депутат Алан Дестекс.

Осенняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге 9-13 октября.

Р.Бабаев

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Тэги: ПАСЕ, СЕССИЯ, ПОВЕСТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]