ПАСЕ на осенней сессии обсудит доклад о функционировании демократических институтов в Азербайджане

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на осенней сессии заслушает два доклада, связанных с Азербайджаном, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в ПАСЕ.
Первый доклад - «Функционирование демократических институтов в Азербайджане» - подготовлен содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефаном Шеннахом и Сезаром Флорином Преда по итогам визита в республику.
Автором второго доклада - «Председательство Азербайджана в Совете Европы: Каковы последующие действия в области соблюдения прав человека?» - является бельгийский депутат Алан Дестекс.
Осенняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге 9-13 октября.
Р.Бабаев
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