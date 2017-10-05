Трамп заявил, что Тиллерсон никогда не грозил уйти в отставку

Президент США Дональд Трамп вновь опроверг информацию, распространенную накануне рядом СМИ о намерении госсекретаря Рекса Тиллерсона уйти в отставку.
"Рекс Тиллерсон никогда не грозил уйти в отставку. Это фейковая новость, которую сообщил Эн-би-си Ньюс. Низкие стандарты и качество новостей. Не было моего подтверждения (этой новости - ИФ)", - написал Д.Трамп в "Твиттере".
Накануне президент потребовал извинений от Эн-Би-Си Ньюс за это сообщение после того, как телеканал сообщил, что Р.Тиллерсон якобы был близок к тому, чтобы уйти в отставку минувшим летом - на фоне конфликтов с Белым домом и Д.Трампом.
Госсекретарь США также позднее опроверг эту информацию.
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