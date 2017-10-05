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Дальнее зарубежье 05.10.2017 18:19

Трамп заявил, что Тиллерсон никогда не грозил уйти в отставку

Президент США Дональд Трамп вновь опроверг информацию, распространенную накануне рядом СМИ о намерении госсекретаря Рекса Тиллерсона уйти в отставку.

"Рекс Тиллерсон никогда не грозил уйти в отставку. Это фейковая новость, которую сообщил Эн-би-си Ньюс. Низкие стандарты и качество новостей. Не было моего подтверждения (этой новости - ИФ)", - написал Д.Трамп в "Твиттере".

Накануне президент потребовал извинений от Эн-Би-Си Ньюс за это сообщение после того, как телеканал сообщил, что Р.Тиллерсон якобы был близок к тому, чтобы уйти в отставку минувшим летом - на фоне конфликтов с Белым домом и Д.Трампом.

Госсекретарь США также позднее опроверг эту информацию.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ГОССЕКРЕТАРЬ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]