Японская журналистка скончалась от переработки на 32 году жизни

Причиной смерти японской журналистки по имени Мива Садо, работавшей в токийском офисе центральной японской телерадиокомпании Эн-Эйч-Кей, стала сердечная недостаточность, вызванная переработкой, сообщило в четверг издание "The Japan Times".
К такому выводу пришел инспектор трудовых норм, изучавший причины смерти девушки. Он постановил, что основной причиной сердечной недостаточности, в результате которой скончалась М.Садо, стала слишком усердная работа.
Согласно сообщению издания, за месяц, предшествующий ее смерти, у М.Садо было всего два выходных. При этом за этот месяц девушка отработала 159 сверхурочных часов.
Она освещала события и новости, связанные с политикой.
М.Садо скончалась в 2013 году в возрасте 31 года.
Япония - одна из немногих стран, официально признающих "смерть от переработки".
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