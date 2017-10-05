Минналогов Азербайджана блокировку счета агентства Turan объяснила техническим сбоем

Министерство налогов Азербайджана разблокировало в четверг банковские счета оппозиционного информационного агентства Turan.

«Блокирование банковских счетов агентства Turan со 2 октября - это результат технической неисправности программного обеспечения. На 15.00 часов 5 октября в банках агентству подтвердили разблокировку счетов», - отмечает Turan.

Ранее сообщалось, что Министерство налогов Азербайджана разблокировало 18 сентября банковские счета Turan. Однако, 2 октября счета агентства вновь были блокированы.

Как сообщалось, Министерство налогов обвинило директора Turan Мехмана Алиева в уклонении от уплаты 60,08 тыс. манатов ($35 тыс.) налогов. Алиев был задержан 24 августа, на него возбуждено уголовное дело по статьям 192.2.2 "Незаконное предпринимательство", 213.1 "Уклонение от уплаты налогов" и 308.1 "Злоупотребление должностными полномочиями" УК Азербайджана. Алиев считает данные обвинения безосновательными и надеется на прекращение уголовного дела.

Ясамальский районный суд Баку 25 августа отправил Алиева под арест на три месяца. После вмешательства президента Азербайджана Ильхама Алиева 11 сентября мера пресечения была изменена - директор Turan был переведен из СИЗО под надзор полиции.

Агентство Turan после месячного перерыва с 1 октября 2017 года возобновило свою деятельность.

ИА Turan было учреждено в мае 1990 года.

Р.Бабаев