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Регион 05.10.2017 16:56

Эрдоган приедет в Киев на заседание Стратегического совета Украины и Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Киев 9 октября для участия в VI заседании Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Согласно сообщению пресс-службы президента Турции, на заседании Совета под председательствованием Р.Т.Эрдогана и президента Украины Петра Порошенко будут обсуждаться вопросы двустороннего и регионального сотрудничества.

Кроме того, у президента Турции запланированы встречи с главой парламента Андреем Парубием и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

В пресс-службе Р.Т.Эрдогана также анонсировали подписание различных документов и протоколов по углублению отношений стратегического партнерства обеих стран. Также будут подняты вопросы положения крымскотатарского народа.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]