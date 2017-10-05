Предприниматели в Азербайджане с начала 2017г получили кредиты по линии НФПП на 96,5 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций с начала 2017 года выдал предпринимателям в Азербайджане льготных кредитов на общую сумму 96,5 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.
За счет эти средств фонда профинансированы инвестиционные проекты 1,27 тыс. субъектов предпринимательства. Реализация данных проектов позволит открыть около 3,9 тыс. новых рабочих мест.
НФПП в четверг организовал в городе Хырдалан Абшеронского района Азербайджана мероприятие по господдержке предпринимательства.
В рамках мероприятия льготные кредиты на общую сумму 5,6 млн манатов получили субъекты предпринимательства, действующие в Абшеронском экономическом районе. Средства будут направлены, главным образом, на развитие животноводства, птицеводства, создание современных парниковых комплексов, предприятий по производству тары, стройматериалов, клейких лент и прочей продукции.
По данным фонда, реализация этих проектов позволит открыть свыше 160 рабочих мест.
НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.
Н.Аббасова
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