Президенты Узбекистана и Киргизии в Ташкенте подписали Декларацию о стратегическом партнерстве

Президенты Узбекистана и Киргизии Шавкат Мирзиёев и Алмазбек Атамбаев по итогам переговоров в Ташкенте в четверг приняли Декларацию о стратегическом партнерстве, укреплении дружбы, добрососедства и доверия между двумя странами.

Главы государств провели в четверг переговоры в узком и расширенном составах, уделив особое внимание вопросам углубления торгово-экономического сотрудничества, расширению контактов в области транспорта и энергетики, приграничного взаимодействия. Всего по итогам переговоров подписано 12 документов.

Главы МИД Узбекистана и Киргизии подписали протокол об обмене ратификационными грамотами по подписанному 5 сентября в Бишкеке договору о госгранице между двумя странами, предусматривающему делимитацию 85% ее протяженности - 1170 из 1378 км.

Сторонами подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве в сфере долгосрочных поставок минеральных удобрений, меморандум о сотрудничестве в сфере международного транспорта.

Между оборонными ведомствами двух стран подписано соглашение о сотрудничестве. Руководители министерств внутренних дел подписали соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы против незаконного оборота наркотиков, психотропных средств и прекурсоров.

Также руководители ведомств подписали соглашения о сотрудничестве в сфере развития туризма, в сфере борьбы против экономических и финансовых преступлений, в области статистики, укрепления межрегиональных контактов и другие.

А.Атамбаев прибыл в Узбекистан с государственным визитом по приглашению узбекского коллеги Ш.Мирзиёева. В рамках госвизита в Ташкенте состоится бизнес-форум, в котором примут участие деловые круги двух стран.

Как ожидается, главы государств посетят выставку промышленной продукции Узбекистана и Киргизии в Ташкенте.