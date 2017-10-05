Президенты Узбекистана и Киргизии в Ташкенте подписали Декларацию о стратегическом партнерстве

Президенты Узбекистана и Киргизии Шавкат Мирзиёев и Алмазбек Атамбаев по итогам переговоров в Ташкенте в четверг приняли Декларацию о стратегическом партнерстве, укреплении дружбы, добрососедства и доверия между двумя странами.
Главы государств провели в четверг переговоры в узком и расширенном составах, уделив особое внимание вопросам углубления торгово-экономического сотрудничества, расширению контактов в области транспорта и энергетики, приграничного взаимодействия. Всего по итогам переговоров подписано 12 документов.
Главы МИД Узбекистана и Киргизии подписали протокол об обмене ратификационными грамотами по подписанному 5 сентября в Бишкеке договору о госгранице между двумя странами, предусматривающему делимитацию 85% ее протяженности - 1170 из 1378 км.
Сторонами подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве в сфере долгосрочных поставок минеральных удобрений, меморандум о сотрудничестве в сфере международного транспорта.
Между оборонными ведомствами двух стран подписано соглашение о сотрудничестве. Руководители министерств внутренних дел подписали соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы против незаконного оборота наркотиков, психотропных средств и прекурсоров.
Также руководители ведомств подписали соглашения о сотрудничестве в сфере развития туризма, в сфере борьбы против экономических и финансовых преступлений, в области статистики, укрепления межрегиональных контактов и другие.
А.Атамбаев прибыл в Узбекистан с государственным визитом по приглашению узбекского коллеги Ш.Мирзиёева. В рамках госвизита в Ташкенте состоится бизнес-форум, в котором примут участие деловые круги двух стран.
Как ожидается, главы государств посетят выставку промышленной продукции Узбекистана и Киргизии в Ташкенте.
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