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СНГ 05.10.2017 18:27

Президенты Узбекистана и Киргизии в Ташкенте подписали Декларацию о стратегическом партнерстве

Президенты Узбекистана и Киргизии Шавкат Мирзиёев и Алмазбек Атамбаев по итогам переговоров в Ташкенте в четверг приняли Декларацию о стратегическом партнерстве, укреплении дружбы, добрососедства и доверия между двумя странами.

Главы государств провели в четверг переговоры в узком и расширенном составах, уделив особое внимание вопросам углубления торгово-экономического сотрудничества, расширению контактов в области транспорта и энергетики, приграничного взаимодействия. Всего по итогам переговоров подписано 12 документов.

Главы МИД Узбекистана и Киргизии подписали протокол об обмене ратификационными грамотами по подписанному 5 сентября в Бишкеке договору о госгранице между двумя странами, предусматривающему делимитацию 85% ее протяженности - 1170 из 1378 км.

Сторонами подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве в сфере долгосрочных поставок минеральных удобрений, меморандум о сотрудничестве в сфере международного транспорта.

Между оборонными ведомствами двух стран подписано соглашение о сотрудничестве. Руководители министерств внутренних дел подписали соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы против незаконного оборота наркотиков, психотропных средств и прекурсоров.

Также руководители ведомств подписали соглашения о сотрудничестве в сфере развития туризма, в сфере борьбы против экономических и финансовых преступлений, в области статистики, укрепления межрегиональных контактов и другие.

А.Атамбаев прибыл в Узбекистан с государственным визитом по приглашению узбекского коллеги Ш.Мирзиёева. В рамках госвизита в Ташкенте состоится бизнес-форум, в котором примут участие деловые круги двух стран.

Как ожидается, главы государств посетят выставку промышленной продукции Узбекистана и Киргизии в Ташкенте.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПАРТНЕРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]