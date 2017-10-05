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СНГ 05.10.2017 18:49

Сроки визита Путина в Эр-Рияд будут согласовываться с учетом ряда факторов - Ушаков

Сроки нового визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию будут согласованы позднее, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Приглашение передано, все остальное будет согласовываться с учетом многих факторов", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщалось, В.Путин в четверг принял приглашение короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить его страну с визитом.

"Спасибо за приглашение, я помню свою предыдущую поездку в вашу страну, и обязательно воспользуюсь вашим приглашением посетить Саудовскую Аравию еще раз. Благодарю вас", - сказал он на российско-саудовских переговорах в Москве в ответ на соответствующее предложение короля Саудовской Аравии.

Перед этим С. аль Сауд передал российскому президенту приглашение посетить королевство.

"Мне приятно направить вашему превосходительству приглашение посетить Саудовскую Аравию для продолжения и расширения наших дружественных контактов", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, САУДАРАВИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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