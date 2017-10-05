Сроки визита Путина в Эр-Рияд будут согласовываться с учетом ряда факторов - Ушаков

Сроки нового визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию будут согласованы позднее, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Приглашение передано, все остальное будет согласовываться с учетом многих факторов", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщалось, В.Путин в четверг принял приглашение короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить его страну с визитом.
"Спасибо за приглашение, я помню свою предыдущую поездку в вашу страну, и обязательно воспользуюсь вашим приглашением посетить Саудовскую Аравию еще раз. Благодарю вас", - сказал он на российско-саудовских переговорах в Москве в ответ на соответствующее предложение короля Саудовской Аравии.
Перед этим С. аль Сауд передал российскому президенту приглашение посетить королевство.
"Мне приятно направить вашему превосходительству приглашение посетить Саудовскую Аравию для продолжения и расширения наших дружественных контактов", - сказал он.
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